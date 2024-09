Meteo Vercelli, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Vercelli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà di pioggia leggera, con una temperatura che si manterrà attorno ai 12,9°C. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni continueranno fino al pomeriggio, con un’intensità di pioggia che varierà nel corso della giornata. Nel complesso, si prevede un calo delle temperature nel corso della sera, con valori che scenderanno fino a 10°C.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Vercelli presenterà un cielo prevalentemente sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno tra i 11,6°C e i 12,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 63%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si coprirà completamente e si verificheranno piogge leggere. Le temperature si attesteranno tra i 12,4°C e i 12,9°C, con una velocità del vento che raggiungerà i 15,4 km/h. L’intensità della pioggia sarà moderata, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,59 mm entro le 08:00. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni continueranno fino al pomeriggio, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature raggiungeranno il picco di 14,5°C alle 16:00, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 6,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si schiarirà leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno progressivamente fino a 10°C entro le 22:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli indicano una giornata di Martedì caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.3° perc. +11.2° Assenti 9.5 NNE max 18 Grecale 63 % 1013 hPa 3 poche nuvole +11.6° perc. +10.7° Assenti 12 NNE max 26.7 Grecale 73 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° prob. 7 % 14.3 NE max 29.5 Grecale 75 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.45 mm 15.8 ENE max 34.1 Grecale 91 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +12.4° perc. +12.1° 0.26 mm 13.3 NNE max 22.1 Grecale 91 % 1020 hPa 15 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 66 % 13 N max 17.4 Tramontana 77 % 1019 hPa 18 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° prob. 33 % 4.8 NNO max 5.8 Maestrale 82 % 1020 hPa 21 nubi sparse +10.3° perc. +9.6° Assenti 8 NO max 8.2 Maestrale 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.