Meteo Vico Equense, le previsioni per domani martedì 24 settembre

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Vico Equense indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la notte e parte della mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di schiarite e un aumento delle temperature. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima piacevole.

Durante la notte, le previsioni del tempo segnalano pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,3°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 10,1 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 14,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Alle 07:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a 21,7°C e una copertura nuvolosa ridotta al 5%. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 6 km/h. Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, quando si registrerà una temperatura massima di 23,1°C e una copertura nuvolosa del 4%. Le probabilità di pioggia saranno assenti, e l’umidità scenderà fino al 66%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 14:00. Le temperature si manterranno attorno ai 22,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59%. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 13 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori attorno al 6%. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che la stabilità atmosferica continui anche nei giorni successivi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.73 mm 10.1 S max 14.9 Ostro 80 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.58 mm 8.3 SSO max 12.7 Libeccio 83 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.29 mm 4.1 S max 7.7 Ostro 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.7° perc. +22.9° prob. 27 % 7.5 S max 11.8 Ostro 70 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° prob. 23 % 12.5 O max 14.1 Ponente 66 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 5 % 13 O max 15.2 Ponente 66 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 3 % 9.1 O max 11.1 Ponente 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 3.7 OSO max 5.1 Libeccio 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

