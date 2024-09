Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Acerra indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere, specialmente nelle ore centrali e serali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,6°C e i 23°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. L’umidità sarà alta, intorno al 58%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le ore centrali. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci, specialmente intorno alle 09:00, quando si registrerà una pioggia leggera. L’umidità continuerà a mantenersi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della temperatura, che raggiungerà i 23°C. Tuttavia, le condizioni meteo non miglioreranno, con cielo coperto e piogge leggere che si intensificheranno, specialmente tra le 15:00 e le 18:00. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,56 mm. L’umidità aumenterà, toccando punte del 72%.

La sera porterà con sé un clima simile, con cielo ancora coperto e temperature che scenderanno a circa 19°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 61%. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Acerra mostrano un trend di instabilità, con un clima nuvoloso e possibilità di piogge. Mercoledì e Giovedì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un’alta probabilità di precipitazioni. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° prob. 50 % 8.2 ENE max 15.4 Grecale 58 % 1010 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.3° prob. 24 % 7.3 ENE max 11.6 Grecale 57 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 30 % 10.3 E max 16.9 Levante 59 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +20.3° perc. +19.8° 0.12 mm 11.4 E max 16.6 Levante 55 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.4° prob. 28 % 11.4 E max 16.6 Levante 44 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +21.8° perc. +21.4° 0.1 mm 13.9 ENE max 18.3 Grecale 53 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.4° 0.56 mm 10.9 ENE max 17 Grecale 72 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 51 % 10.5 ENE max 18.5 Grecale 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:03

