Previsioni Meteo Afragola: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. Tuttavia, già dalla mattina si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%.

Nel dettaglio, durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un cielo coperto e piogge leggere, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,56mm. Le temperature percepite si aggireranno attorno ai 23,9°C, mentre il vento soffierà da Ovest a velocità di circa 19,5km/h. Con il passare delle ore, le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi, e nel pomeriggio il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature in calo fino a 22,4°C. L’intensità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 32,9km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,8°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con velocità che scenderanno a circa 14km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Afragola mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domenica si prevede un cielo sereno e temperature in aumento, mentre lunedì potrebbe tornare qualche nuvola, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un inizio settimana più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 7.2 SE max 13.2 Scirocco 75 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 8.1 SE max 13.3 Scirocco 77 % 1012 hPa 6 poche nuvole +22.2° perc. +22.5° prob. 11 % 8.6 SE max 14.5 Scirocco 77 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.3° perc. +23.8° 0.5 mm 12.1 OSO max 20.5 Libeccio 79 % 1013 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +23.7° prob. 71 % 24.9 O max 31.8 Ponente 48 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22° prob. 1 % 24.1 O max 32.5 Ponente 50 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° prob. 1 % 17.4 O max 28.1 Ponente 57 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 13.2 O max 23.6 Ponente 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:45

