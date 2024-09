Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 28°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza.

Nel corso del pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27°C. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 24°C, ma il cielo rimarrà sereno, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nella notte, si prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 22:00. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 23°C, con un aumento dell’umidità che potrà raggiungere il 70%.

In sintesi, le previsioni del tempo per Afragola mostrano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Tuttavia, è importante notare che le condizioni potrebbero cambiare nella notte, con l’arrivo di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e serene, rendendo il clima complessivamente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.6° perc. +22.2° Assenti 7.1 NE max 9.3 Grecale 49 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 7 NE max 8.6 Grecale 54 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 6.7 NE max 9.1 Grecale 54 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +26.5° Assenti 3 NE max 4.6 Grecale 36 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +27.8° Assenti 11.8 OSO max 8.5 Libeccio 32 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.5° perc. +27.2° Assenti 13.8 OSO max 11.5 Libeccio 38 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° prob. 2 % 9 O max 10.4 Ponente 51 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° prob. 12 % 5.6 O max 7.6 Ponente 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:14

