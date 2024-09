Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime attese intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 8,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma con l’avanzare delle ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della mattina. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con velocità che varieranno tra i 8 e i 17 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 44% entro le ore di pranzo.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 24°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dalla presenza di nuvole e dal vento che si intensificherà, raggiungendo i 25 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 47%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di cielo rimarranno coperte, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. Il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 70%. Non si prevedono piogge, ma la probabilità di umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini indicano un inizio di settimana con un clima variabile, che si manterrà fresco e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 8.5 NO max 13.5 Maestrale 73 % 1015 hPa 3 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 5.7 NO max 9.6 Maestrale 75 % 1014 hPa 6 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 4.8 NO max 7.2 Maestrale 68 % 1013 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.5° Assenti 16.1 NO max 21 Maestrale 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° Assenti 21.3 ONO max 23.6 Maestrale 44 % 1010 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.1° Assenti 23.4 ONO max 21.5 Maestrale 47 % 1009 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 11 ONO max 16 Maestrale 61 % 1009 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° prob. 12 % 6 NO max 6.6 Maestrale 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:26

