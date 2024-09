Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre ad Assemini prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina proseguirà con cielo sereno, ma con un lieve aumento della copertura nuvolosa che porterà la temperatura a salire fino a 28,6°C verso le 9:00. Nel pomeriggio, le nubi saranno più presenti, ma non sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Anche in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che si abbasseranno leggermente fino ai 24,4°C.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da una bassa umidità che si manterrà intorno al 50-60% durante il giorno, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1011hPa.

Guardando alle previsioni meteo dei prossimi giorni ad Assemini, possiamo anticipare che il tempo rimarrà generalmente stabile, con temperature che si manterranno piuttosto elevate e una leggera presenza di nubi sparse. Tuttavia, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° Assenti 8 NO max 9.6 Maestrale 69 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 1.6 NO max 3 Maestrale 63 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° Assenti 3.2 NNO max 4.3 Maestrale 53 % 1011 hPa 10 nubi sparse +29.6° perc. +30.7° Assenti 21.1 SSE max 25.6 Scirocco 51 % 1011 hPa 13 poche nuvole +29.6° perc. +30.9° prob. 1 % 27.4 SSE max 30.2 Scirocco 53 % 1011 hPa 16 cielo sereno +28.4° perc. +30.5° Assenti 23.1 SSE max 28.4 Scirocco 63 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 15.4 SSE max 22.9 Scirocco 75 % 1012 hPa 22 nubi sparse +24.6° perc. +25.2° Assenti 7.5 SE max 13.2 Scirocco 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:42

