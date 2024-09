Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Bacoli si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 57% e il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una leggera percezione di calore dovuta all’umidità che si attesterà intorno al 65-66%. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con probabilità di precipitazioni che aumenteranno gradualmente. Le temperature percepite saliranno leggermente, toccando i 28-29°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque una direzione prevalente da sud.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attenuerà fino a diventare serena. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 27°C, con un’umidità che raggiungerà il 68%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di circa 13km/h.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5-10%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i 25-26°C, mentre il vento si attenuerà mantenendo una direzione prevalente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Bacoli indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con un lieve aumento nel corso della mattina. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 8.6 NO max 9.4 Maestrale 66 % 1014 hPa 3 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.8 NNE max 6 Grecale 63 % 1014 hPa 6 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 2 % 2.7 SE max 4.5 Scirocco 61 % 1015 hPa 9 cielo coperto +27° perc. +28.4° prob. 26 % 12.2 S max 13.8 Ostro 65 % 1016 hPa 12 nubi sparse +27.3° perc. +29.1° prob. 18 % 10.5 OSO max 9.2 Libeccio 66 % 1016 hPa 15 cielo sereno +27° perc. +28.5° prob. 8 % 11.7 O max 11.6 Ponente 65 % 1015 hPa 18 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 22 % 3.6 SE max 5.2 Scirocco 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 6 % 10.4 N max 11.1 Tramontana 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:28

