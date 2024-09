Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Boscoreale di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,6°C e 23°C, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da condizioni di pioggia a cieli sereni, con venti leggeri che accompagneranno la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili. Si registreranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno fino a 18,3°C. La velocità del vento sarà di circa 7 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 10,8 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno arrivare a 2,09 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a momenti di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno, con una leggera umidità che si attesterà attorno al 57%. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 6,1 km/h e 11,4 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,8°C. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, con una copertura nuvolosa che scenderà al 1%. I venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,1°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera umidità e venti che si faranno più deboli. Non si registreranno precipitazioni, e la serata si preannuncia tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale indicano un miglioramento significativo rispetto ai giorni precedenti. Dopo una notte di piogge, la giornata di Giovedì 19 Settembre si presenterà con condizioni meteo favorevoli, che continueranno anche nei giorni successivi. Si prevede un fine settimana all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.73 mm 8.2 SSE max 11.5 Scirocco 80 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.7° 1.66 mm 8.3 S max 10.8 Ostro 85 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.68 mm 6.7 S max 9.4 Ostro 78 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° prob. 58 % 9.6 SSE max 11.5 Scirocco 64 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.25 mm 11.4 S max 12.3 Ostro 57 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.8° perc. +22.6° 0.14 mm 9.5 S max 9.3 Ostro 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° prob. 41 % 6.3 S max 7.9 Ostro 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 3.1 ESE max 4.1 Scirocco 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

