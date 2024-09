Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Cardito si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si manifesteranno nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 23°C e una minima di 19°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. I venti soffieranno da est-nord-est, con intensità variabile, e ci sarà una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 58%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 8,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 49%. I venti continueranno a soffiare da est, con una velocità di circa 12 km/h. Non si prevedono piogge, ma il cielo nuvoloso potrebbe dare un aspetto grigio alla giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 14:00, si registreranno temperature attorno ai 22°C, con un aumento della probabilità di pioggia fino al 66%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 19 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. Le piogge continueranno, seppur in forma leggera, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 74%. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito indicano una giornata nuvolosa con piogge leggere, specialmente nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 54 % 8.6 ENE max 17.1 Grecale 58 % 1010 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.4° prob. 27 % 7.5 ENE max 12.2 Grecale 56 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° prob. 32 % 10.9 E max 18.2 Levante 58 % 1010 hPa 9 cielo coperto +20.4° perc. +19.9° prob. 47 % 12.9 E max 17.6 Levante 54 % 1011 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.5° prob. 26 % 12.7 E max 17.7 Levante 43 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +22° perc. +21.6° 0.11 mm 15.8 ENE max 19.7 Grecale 51 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.65 mm 12.1 ENE max 18.8 Grecale 69 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 56 % 11.6 ENE max 20.9 Grecale 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:03

