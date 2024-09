Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Cardito indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,8°C e i 26,4°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’84%, con un’umidità che si manterrà intorno al 61%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,8°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 46% intorno a mezzogiorno. I venti, sempre leggeri, si muoveranno prevalentemente da Sud Ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 9,1 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,4°C, ma la sensazione di calore sarà mitigata dalla presenza di venti che raggiungeranno i 13,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1016 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si abbasseranno fino a raggiungere i 21,8°C. La velocità del vento diminuirà, portando a una sensazione di maggiore calma atmosferica. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate continueranno a essere fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 4.7 NE max 7.2 Grecale 61 % 1019 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 4.5 NE max 6.7 Grecale 66 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 4.6 NE max 6.4 Grecale 65 % 1018 hPa 9 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° Assenti 0.8 OSO max 1.8 Libeccio 50 % 1019 hPa 12 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 9.1 SO max 7.9 Libeccio 45 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 13.3 SO max 10.4 Libeccio 50 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° Assenti 6.7 OSO max 7.5 Libeccio 58 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.8° perc. +21.8° Assenti 3.4 N max 4.1 Tramontana 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

