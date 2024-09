Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La mattina si presenterà con cieli limpidi e temperature in aumento, che raggiungeranno i 26°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13 km/h. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, mantenendosi comunque sopra i 22°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Castellammare di Stabia godrà di un cielo sereno con temperature che varieranno tra 21,3°C e 21,9°C. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1015 hPa. La velocità del vento sarà di circa 9 km/h, creando una leggera sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25°C entro le 11:00. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 63%. La velocità del vento si manterrà tra i 7 e i 11 km/h, garantendo una giornata gradevole e ventilata.

Il pomeriggio si prevede caldo, con temperature che toccheranno il picco di 26°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, favorendo attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 23°C. Le nuvole aumenteranno leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità salirà al 79%, mentre la velocità del vento rimarrà moderata, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Sabato e Domenica si prevede un clima altrettanto favorevole, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 22°C e i 26°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.9° perc. +22.3° Assenti 9.5 SE max 11.1 Scirocco 84 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.9° Assenti 8.5 SE max 9.9 Scirocco 85 % 1015 hPa 6 poche nuvole +21.8° perc. +22.2° Assenti 7.2 SE max 7.9 Scirocco 81 % 1014 hPa 9 cielo sereno +24.8° perc. +25° Assenti 8.7 SSE max 10.8 Scirocco 66 % 1015 hPa 12 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 11.6 S max 14 Ostro 62 % 1014 hPa 15 cielo sereno +25.6° perc. +25.9° Assenti 10.8 S max 12.2 Ostro 65 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24.1° perc. +24.5° Assenti 8.3 SSE max 9.9 Scirocco 74 % 1014 hPa 21 poche nuvole +23.4° perc. +23.8° Assenti 10.2 SE max 13 Scirocco 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:46

