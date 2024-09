Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano un Mercoledì 25 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali piogge leggere nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 24°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto nelle ore mattutine e pomeridiane, con un miglioramento atteso nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a 24°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 41% intorno alle 07:00. Le previsioni del tempo indicano che le piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle ore 12:00, con accumuli minimi di circa 0.64mm.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da piogge leggere, con temperature che si manterranno sui 23-24°C. Le precipitazioni continueranno, ma l’intensità diminuirà progressivamente. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo sereno verso le ore 17:00. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 12 km/h, mantenendo una brezza leggera.

In sera, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con cielo sereno e temperature in calo fino a 21°C. La copertura nuvolosa scenderà al 26%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 5.8 SSE max 6.9 Scirocco 68 % 1017 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 1 % 7.6 SSE max 9.3 Scirocco 73 % 1017 hPa 6 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 26 % 9.6 SE max 11.1 Scirocco 75 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° prob. 34 % 8.4 SE max 9.5 Scirocco 64 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +24° perc. +24.1° 0.64 mm 10.8 SSO max 13 Libeccio 63 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +23.7° perc. +23.8° 0.26 mm 11.8 S max 13.5 Ostro 64 % 1017 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° prob. 43 % 8.8 SSE max 9.8 Scirocco 74 % 1017 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 8.4 SSE max 10 Scirocco 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.