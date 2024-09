Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Catania si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,6°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, Catania sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%. I venti soffieranno debolmente da ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con temperature che saliranno fino a 27,6°C alle ore 12:00. L’umidità scenderà, portando a un clima più secco e gradevole. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 10,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 23°C. I venti si attenueranno ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, permettendo così di godere di un clima autunnale ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 3.2 NNO max 5.7 Maestrale 75 % 1014 hPa 4 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 5.3 ONO max 7 Maestrale 73 % 1014 hPa 7 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° Assenti 5.8 O max 7 Ponente 62 % 1015 hPa 10 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.3 S max 5.9 Ostro 50 % 1015 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +27.8° prob. 12 % 14.8 SE max 13.6 Scirocco 48 % 1015 hPa 16 poche nuvole +25.2° perc. +25.3° prob. 16 % 12.2 E max 14.1 Levante 59 % 1015 hPa 19 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 6.4 SE max 10.4 Scirocco 70 % 1017 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 3.3 OSO max 4.9 Libeccio 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:49

