Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Catania di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si manterrà elevata per gran parte della mattinata. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C e 23°C, con una percezione termica leggermente superiore. Durante la giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con il passaggio da un cielo nuvoloso a condizioni più serene nel pomeriggio e nella sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, le condizioni di pioggia leggera continueranno a persistere, con una temperatura che si manterrà intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da ovest.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera fino alle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno tra i 21°C e 22°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 70-78%. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 0.77 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo: il cielo passerà da nuvoloso a cielo sereno. Le temperature potrebbero salire leggermente, raggiungendo i 22°C. La velocità del vento aumenterà, ma rimarrà comunque contenuta, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che scenderanno fino a 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3-8%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 77%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania di Venerdì 20 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo sereno. La situazione meteo si preannuncia favorevole, con possibilità di godere di giornate soleggiate e fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.41 mm 3.7 OSO max 9 Libeccio 69 % 1013 hPa 4 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° prob. 57 % 2.7 NNO max 4.4 Maestrale 69 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +22.3° perc. +22.5° 0.5 mm 2.6 O max 4.6 Ponente 71 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +21.2° perc. +21.5° 0.77 mm 2 S max 2.9 Ostro 78 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +21.5° perc. +21.7° 0.11 mm 3.7 ESE max 7.1 Scirocco 76 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 43 % 6.6 ESE max 8.7 Scirocco 73 % 1016 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.4° prob. 1 % 1.2 NNE max 4.4 Grecale 76 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +21° Assenti 3.6 ONO max 4.9 Maestrale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

