Previsioni Meteo Ercolano: il bollettino per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Ercolano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che toccheranno i 22°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 13 km/h, proveniente principalmente da ovest.

Durante il pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo nuvoloso e temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La sera porterà un leggero miglioramento, con un parziale diradamento delle nubi, ma le temperature non scenderanno sotto i 20°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 44%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In sintesi, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Ercolano suggeriscono una giornata con temperature miti e cielo coperto, senza piogge. Le condizioni meteo dei prossimi giorni non sembrano promettere cambiamenti significativi, con una continuazione di questo trend di stabilità atmosferica. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +18.4° Assenti 4.3 N max 8.8 Tramontana 43 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +17.5° Assenti 5.6 NNO max 8.2 Maestrale 47 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +17.4° Assenti 4 N max 4.8 Tramontana 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.1° Assenti 5.9 NO max 6.3 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +21.6° Assenti 9.9 O max 8.6 Ponente 35 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +21.7° Assenti 12.8 O max 10.7 Ponente 37 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21° Assenti 10.3 ONO max 12.5 Maestrale 44 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 8.6 ONO max 11.4 Maestrale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

