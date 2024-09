Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Frattamaggiore si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, oscillando tra 21,5°C e 25°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 66%, contribuendo a una percezione di caldo più intensa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 73%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera tranquilla e silenziosa.

Nella mattina, il meteo inizierà a mostrare qualche segnale di miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,4°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, intorno ai 7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a mantenersi su valori elevati. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,6 km/h, creando una leggera brezza che potrà risultare piacevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo continuerà a essere caratterizzato da un cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a 21,7°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70%, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera calma e tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Frattamaggiore indicano una giornata di Lunedì 23 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più soleggiate e piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse l’evoluzione delle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° prob. 5 % 2.7 O max 3.6 Ponente 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 2.4 O max 3.1 Ponente 70 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 2.6 NE max 3.9 Grecale 71 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 5.1 S max 6.8 Ostro 58 % 1014 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° Assenti 10.4 SO max 9.6 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° prob. 13 % 9.6 SO max 9.4 Libeccio 54 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 19 % 5.5 OSO max 7.2 Libeccio 62 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 7 % 2.5 SO max 6.7 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

