Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,7°C, con una temperatura percepita di 22°C. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 17,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi all’8%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’82%. La pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di poche nuvole e una copertura nuvolosa che salirà al 23%. La temperatura salirà a 22,6°C alle 07:00, raggiungendo i 24,1°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,8 km/h, con direzione Sud. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 8%. L’umidità si attesterà tra il 70% e il 76%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che arriverà al 39% alle 13:00. La temperatura massima raggiungerà i 25,3°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 66%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature scenderanno a 23°C alle 19:00 e a 22,2°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 13 km/h, con umidità che si manterrà alta, intorno al 79%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1013 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura si attesterà intorno ai 22,1°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Nella mattina, il tempo cambierà drasticamente, con l’arrivo di pioggia leggera. La copertura nuvolosa salirà fino all’86% alle 08:00, con temperature che varieranno tra 22,4°C e 22,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,56 mm. L’umidità si attesterà attorno all’81%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere instabile, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 23,1°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, arrivando fino a 30,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 47%.

Nella sera, il cielo si schiarirà, tornando a essere sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature scenderanno a 19,3°C alle 21:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 16 km/h, con umidità che si manterrà attorno al 61%.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 50%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,9°C. La velocità del vento sarà di 15,4 km/h proveniente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature varieranno tra 18,8°C e 19,1°C. La velocità del vento sarà di 13,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,16 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 20,1°C alle 18:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 45%.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature scenderanno a 17,6°C alle 21:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 16,5 km/h, con umidità che si manterrà attorno al 48%.

In conclusione, il fine settimana a Giugliano in Campania si preannuncia variabile, con un Venerdì soleggiato, un Sabato caratterizzato da piogge e un Domenica che vedrà un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Si consiglia di prepararsi per eventuali acquazzoni, specialmente nella mattinata di Sabato.

