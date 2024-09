Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Giugliano in Campania, si prevede una variazione delle condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno gradevoli, con cielo parzialmente coperto. Il vento sarà prevalentemente leggero provenendo da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra valori moderati e bassi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte a Giugliano in Campania, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +25°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 9,9km/h. L’umidità sarà al 69% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 77% con temperature che raggiungeranno i +28°C, percepite come +28,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,3km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 98% con temperature intorno ai +28,3°C, percepite come +28,4°C. Il vento soffierà a 13,9km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 46%.

In serata, la situazione rimarrà simile con cielo coperto al 99%, temperature intorno ai +26,6°C e venti leggeri da Ovest. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto al 57% con temperature intorno ai +24,1°C. Il vento soffierà da Nord a 6,9km/h. L’umidità sarà al 60% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Al mattino, la copertura nuvolosa aumenterà al 100% con temperature che saliranno fino a +27°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Est. L’umidità sarà al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +28,8°C. Il vento aumenterà leggermente a 8,5km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 41%.

In serata, la situazione sarà simile con cielo coperto al 96%, temperature intorno ai +27,1°C e venti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +25°C con una percezione di +25°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 4,9km/h. L’umidità sarà al 52% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Al mattino, la copertura nuvolosa aumenterà al 56% con temperature che raggiungeranno i +28,7°C, percepite come +28,5°C. Il vento sarà leggero provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 86% con temperature intorno ai +29,8°C. Il vento aumenterà a 16,7km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 45%.

In serata, la situazione sarà simile con cielo coperto al 100%, temperature intorno ai +26,9°C e venti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 59% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Giugliano in Campania si prospetta con una variabilità delle condizioni meteorologiche, con cielo parzialmente coperto e temperature gradevoli. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

