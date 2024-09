Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Gragnano si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole potrebbe limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 23°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-est con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature massime che toccheranno i 24°C. L’umidità rimarrà intorno al 58%, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 22%. I venti si manterranno leggeri, rendendo la giornata complessivamente gradevole nonostante la mancanza di sole.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 21°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano indicano una giornata di Lunedì 23 Settembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si attenderà un lieve miglioramento delle condizioni, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero aumentare leggermente. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe continuare a caratterizzare il panorama meteorologico della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 16 % 5.4 SO max 4.2 Libeccio 74 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 0.9 SSE max 2 Scirocco 78 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 6.3 ENE max 7 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 5.4 SSE max 6.6 Scirocco 62 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 8.2 SO max 7 Libeccio 58 % 1014 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° prob. 18 % 5.9 SO max 5 Libeccio 58 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 14 % 3.9 SO max 4.1 Libeccio 64 % 1013 hPa 21 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 4.9 SSE max 6.5 Scirocco 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:52

