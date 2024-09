Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Gragnano si preannuncia un giorno caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e il vento si presenterà moderato, proveniente da Sud-Sud Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più evidenti.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si prevede un cielo sereno con temperature che saliranno fino a 23,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 9%, e il vento continuerà a mantenersi leggero, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 11,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 21,5°C e i 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 76% verso le 16:00, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 20,6°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si aggirerà intorno al 63%. Il vento si farà più leggero, e non si prevedono precipitazioni. La serata si presenterà tranquilla, ideale per una passeggiata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano indicano un miglioramento significativo rispetto alla notte piovosa. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che si schiarirà ulteriormente. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e fresche, perfette per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.77 mm 8.7 SSE max 12.9 Scirocco 83 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.46 mm 6.2 S max 9.9 Ostro 85 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.23 mm 4.9 SSE max 7.7 Scirocco 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.7° perc. +22.8° prob. 29 % 9.5 SSE max 11.7 Scirocco 69 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° prob. 25 % 11.2 OSO max 13.6 Libeccio 63 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 6 % 11.9 OSO max 14.1 Libeccio 64 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 3 % 8 O max 9.8 Ponente 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 2.9 OSO max 4.4 Libeccio 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.