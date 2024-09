Previsioni Meteo Marano di Napoli: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Marano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 18,1°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco durante il pomeriggio.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo presenterà nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, garantendo un clima piuttosto fresco e gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 96%. Anche in questa fase, il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità compresa tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 35%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 14,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio tranquillo, sebbene nuvoloso.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma si assisterà a una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a circa 20,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, portandosi al 31%. Il vento manterrà una velocità moderata, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere qualche giorno in più.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 7.5 N max 10.8 Tramontana 44 % 1014 hPa 3 poche nuvole +17.1° perc. +16.1° Assenti 8.7 N max 10.9 Tramontana 48 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 6.6 N max 6.6 Tramontana 48 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.1° perc. +19.2° Assenti 5 NO max 5.4 Maestrale 38 % 1014 hPa 12 cielo coperto +21.9° perc. +21° Assenti 8.8 O max 7.2 Ponente 35 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +21.3° Assenti 14.6 O max 12.9 Ponente 35 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +20.5° Assenti 11.6 ONO max 13.9 Maestrale 49 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 10.8 ONO max 14.4 Maestrale 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:07

