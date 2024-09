Previsioni Meteo Marano di Napoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Marano di Napoli prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse e poche schiarite. La copertura nuvolosa sarà variabile durante la giornata, con picchi fino al 100% nelle prime ore del mattino.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i 24,1°C e i 28,3°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico adeguato.

I venti soffieranno principalmente da direzioni settentrionali e orientali, con una velocità che si manterrà intorno ai 4-5 km/h durante la maggior parte della giornata. Non sono previste raffiche di vento significative, ma si potranno avvertire leggere brezze.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con una probabilità minima solo nelle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, garantendo un clima non eccessivamente afoso.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Marano di Napoli indicano una giornata con cielo coperto e nubi sparse, temperature gradevoli e assenza di piogge. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa durante la giornata e di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.6° perc. +24.7° prob. 3 % 3.7 NNO max 5.3 Maestrale 61 % 1015 hPa 3 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 1 % 4.1 NNE max 4.6 Grecale 62 % 1014 hPa 6 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° prob. 1 % 2.3 ENE max 4.1 Grecale 59 % 1015 hPa 9 cielo coperto +27.5° perc. +28° prob. 1 % 5.4 S max 5.2 Ostro 51 % 1014 hPa 12 cielo coperto +28.3° perc. +28.7° prob. 1 % 14 SO max 11.1 Libeccio 49 % 1014 hPa 15 nubi sparse +28° perc. +28.6° Assenti 13.1 OSO max 10.8 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 6 ONO max 5.4 Maestrale 61 % 1012 hPa 21 nubi sparse +25.5° perc. +25.8° Assenti 5.2 O max 5.8 Ponente 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:26

