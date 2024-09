Previsioni Meteo Melito di Napoli: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melito di Napoli di Sabato 14 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la notte e parte della mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente, portando a un pomeriggio prevalentemente soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta a attività all’aperto, anche se non mancheranno momenti di pioggia nel corso della sera.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Melito di Napoli sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varierà dal 31% al 69%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,4 km/h e i 12,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno a un’umidità che si manterrà attorno al 68%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nuvole si diraderanno, e si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 12%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 19,5 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, e le temperature toccheranno il picco di 22,5°C. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 38%, rendendo il clima più gradevole.

La sera porterà un ritorno di nubi, con la possibilità di pioggia leggera che si manifesterà nuovamente. Le temperature scenderanno fino a 19°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 85%. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero ripresentarsi, portando a un incremento dell’umidità che si attesterà attorno al 49%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melito di Napoli di Sabato 14 Settembre indicano una giornata che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in un pomeriggio soleggiato e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Sarà quindi opportuno approfittare delle ore di sole per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.19 mm 12.8 NO max 17.1 Maestrale 68 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +16.5° 0.14 mm 6.4 NNE max 15 Grecale 67 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° prob. 20 % 8 NNE max 10.6 Grecale 58 % 1011 hPa 9 poche nuvole +20.4° perc. +19.5° prob. 4 % 8 N max 8.1 Tramontana 40 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.4° perc. +21.6° Assenti 15.8 ONO max 13.5 Maestrale 36 % 1012 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.2° Assenti 16.9 O max 14.9 Ponente 40 % 1012 hPa 18 poche nuvole +21° perc. +20.2° prob. 3 % 16.5 NO max 18.9 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +19.6° perc. +18.9° 0.12 mm 8.5 N max 13.4 Tramontana 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:09

