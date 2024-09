Previsioni Meteo Ottaviano: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Ottaviano per Giovedì 12 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima variabile, con un predominio di piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della nuvolosità e a precipitazioni intermittenti. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 20,4°C e i 25,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 91% in serata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 22,4°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 6 km/h. L’umidità sarà attorno al 69%, garantendo un clima notturno piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un incremento della nuvolosità, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,6°C intorno alle 09:00, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle piogge, con valori di precipitazione che potrebbero arrivare fino a 0,81 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,4°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 74%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 70%.

La sera porterà con sé piogge moderate, con un picco di intensità alle 21:00, quando si registreranno 1,46 mm di pioggia. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 20,4°C alle 23:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,9 km/h, e l’umidità salirà fino al 91%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un predominio di piogge e temperature gradevoli. Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.4° perc. +22.5° Assenti 6 OSO max 9.4 Libeccio 69 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° prob. 5 % 5.2 OSO max 8.3 Libeccio 73 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +22.5° 0.11 mm 6.9 OSO max 13.1 Libeccio 70 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +24.6° perc. +24.7° 0.14 mm 15.1 OSO max 21.3 Libeccio 61 % 1011 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° prob. 39 % 17.2 OSO max 22.9 Libeccio 51 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +22.9° perc. +23° 0.81 mm 14 OSO max 19.8 Libeccio 67 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.43 mm 7.8 OSO max 13.1 Libeccio 72 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +20.9° perc. +21.1° 1.46 mm 12.1 SSO max 23.3 Libeccio 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:11

