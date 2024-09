Previsioni Meteo Ottaviano: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Ottaviano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +21,3°C e i +28,3°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 2%. Le temperature oscilleranno tra i +21,4°C e i +25,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con un cielo coperto al 96% e piogge leggere attese. Le temperature massime saranno di +28,3°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 14km/h. L’umidità aumenterà al 45%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1007hPa.

In serata, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 35%. Le temperature si attesteranno sui +21,5°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a una velocità di 10,7km/h. L’umidità rimarrà costante al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Ottaviano indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati per eventuali piogge leggere. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ottaviano.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.37 mm 4.9 SSO max 7.7 Libeccio 81 % 1007 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +21.2° prob. 57 % 6.6 ENE max 8.4 Grecale 83 % 1006 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° prob. 35 % 5.3 ENE max 7.2 Grecale 77 % 1007 hPa 9 cielo sereno +25.9° perc. +25.9° prob. 2 % 3.7 N max 12.2 Tramontana 52 % 1007 hPa 12 nubi sparse +28.3° perc. +28.1° prob. 9 % 5 N max 14 Tramontana 42 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +25.2° perc. +25.2° 0.6 mm 5.9 NO max 12.9 Maestrale 57 % 1007 hPa 18 cielo coperto +24° perc. +23.9° prob. 39 % 7.1 NE max 12.4 Grecale 57 % 1009 hPa 21 nubi sparse +22.3° perc. +22° prob. 23 % 8 ENE max 11.9 Grecale 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.