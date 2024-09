Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Palermo si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano un calo della temperatura nel pomeriggio, ma senza particolari variazioni significative.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente sereno con una temperatura di +20,4°C e una copertura nuvolosa del 3%. Con il passare delle ore, la situazione cambierà leggermente: alle 01:00 e 02:00 si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà a +20,2°C e +20,1°C rispettivamente. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, mantenendo l’umidità attorno al 77%.

La mattina si aprirà con una copertura nuvolosa crescente. Alle 07:00, il cielo sarà coperto al 98%, con una temperatura che raggiungerà +21,5°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare la giornata, con temperature che si alzeranno fino a +25,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 6 km/h e i 10 km/h, sempre da est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’intensità del 74% alle 15:00. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo l’umidità attorno al 63%. La brezza leggera continuerà a rendere l’aria piacevole, nonostante la presenza di nuvole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto al 100% alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,6°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima complessivamente gradevole. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una piacevole atmosfera, mentre le nuvole offriranno un riparo dal sole durante le ore più calde.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° Assenti 5.8 ENE max 6.5 Grecale 77 % 1018 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 6.1 ENE max 6.6 Grecale 79 % 1018 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° Assenti 7.6 E max 8 Levante 72 % 1019 hPa 10 nubi sparse +24.5° perc. +24.5° Assenti 4.1 E max 9 Levante 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 8.7 NE max 9.9 Grecale 56 % 1017 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 7.3 ENE max 9.1 Grecale 67 % 1018 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 8 E max 8.4 Levante 73 % 1019 hPa 22 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° prob. 1 % 6 SE max 8 Scirocco 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.