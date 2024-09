Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Poggiomarino si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,1°C e +24°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il 100% in serata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1 km/h e 8,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai +20,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 22%, e i venti si muoveranno a una velocità di 1,1 km/h da ovest. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +24°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 56% intorno alle 11:00. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 5,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,6°C alle 17:00. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,42 mm. L’intensità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,8 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le piogge continueranno, seppur con intensità ridotta. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 12,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino indicano una giornata variabile, con un inizio mite e nuvoloso, seguito da piogge leggere nel pomeriggio e un cielo coperto in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare a farci visita solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.4° perc. +20.2° Assenti 1.1 O max 5.2 Ponente 65 % 1013 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 6 % 1.7 SE max 5.4 Scirocco 66 % 1012 hPa 6 poche nuvole +19.6° perc. +19.3° prob. 15 % 5.2 ENE max 6.7 Grecale 63 % 1012 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +22.7° prob. 7 % 3.5 ENE max 5.1 Grecale 50 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +23.7° prob. 4 % 2.4 SSO max 6.2 Libeccio 46 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +23° perc. +22.7° 0.27 mm 3.5 S max 5.9 Ostro 51 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21.2° perc. +20.9° 0.28 mm 5.9 ESE max 9 Scirocco 59 % 1010 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° prob. 54 % 8.2 ENE max 11.8 Grecale 59 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:04

