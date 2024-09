Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Pomigliano d’Arco si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con sporadiche piogge nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa al 100%, che accompagnerà gli abitanti della città per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +18,4°C e i +22,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 75%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est, con velocità che varieranno tra i 7,1 km/h e i 13,3 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con cielo coperto e una leggera brezza. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni rimarranno assenti. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con cielo nuvoloso e temperature che raggiungeranno i +20,2°C. A partire dalle ore 09:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una pioviggine che accompagnerà la giornata. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 46%.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a +21,8°C. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,58 mm. L’umidità aumenterà, toccando punte del 72%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un lieve miglioramento, con le piogge che si attenueranno, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene in misura minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pomigliano d’Arco indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì 17 Settembre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata nuvolosa e piovosa, con temperature moderate e un alto tasso di umidità. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello e di vestirsi in modo adeguato per affrontare le condizioni climatiche di questo giorno.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° prob. 53 % 7.6 ENE max 14.1 Grecale 59 % 1010 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° prob. 27 % 7.1 ENE max 11 Grecale 58 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° prob. 33 % 11 E max 16.6 Levante 61 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +19.5° 0.22 mm 11.4 E max 16.4 Levante 58 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° prob. 32 % 10.6 E max 16.3 Levante 46 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +21.8° perc. +21.4° 0.13 mm 13.3 E max 18 Levante 54 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.4° 0.58 mm 10.5 ENE max 16 Grecale 72 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 52 % 10.5 ENE max 17.8 Grecale 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:03

