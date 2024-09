Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +18,9°C al mattino e +25,3°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Durante la notte, Qualiano godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +20,2°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole, con umidità al 65%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà lentamente, raggiungendo i +18,9°C alle 05:00.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +21,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 49% alle 09:00. Le condizioni rimarranno stabili fino a mezzogiorno, quando si toccherà il picco di +25,3°C.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 15:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a +23,8°C alle 15:00. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che raggiungeranno i 15,1 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 53%.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa. Alle 20:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di +21,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità al 63%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i +21,1°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nel fine settimana. Gli amanti del sole potranno approfittare della giornata di Sabato, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e nuvolose. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 10.8 NE max 15.2 Grecale 65 % 1018 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 9.4 NE max 13.1 Grecale 68 % 1018 hPa 6 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 8.8 NE max 11.9 Grecale 66 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° Assenti 7.7 ENE max 9.5 Grecale 49 % 1019 hPa 12 cielo sereno +25.3° perc. +25° Assenti 4.5 S max 8.9 Ostro 44 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 15.1 OSO max 13.3 Libeccio 53 % 1018 hPa 18 poche nuvole +22.1° perc. +22° Assenti 5.1 NO max 5.5 Maestrale 61 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 6.7 NNO max 6.9 Maestrale 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:57

