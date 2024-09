Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Qualiano per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno forti piogge, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 20,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 58 km/h. Con il passare delle ore, la situazione tenderà a migliorare, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera anche durante la mattina.

Nel dettaglio, durante la notte, Qualiano subirà un’intensa attività precipitativa, con accumuli di pioggia che supereranno i 4,4 mm. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, mantenendosi attorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento si presenterà forte, proveniente da Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare, ma si assisterà ancora a piogge leggere, con temperature che si alzeranno fino a 22°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 73% al 65%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 39 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che scenderà al 34%. La situazione meteo si presenterà più favorevole per attività all’aperto, anche se non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore calo delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a momenti di cielo sereno. Tuttavia, non mancheranno occasionali piogge leggere, con accumuli minimi. La velocità del vento si attenuerà, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Qualiano nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge, il weekend si presenterà con cieli più sereni e temperature in aumento. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.3° perc. +20.5° 4.4 mm 40.9 O max 58 Ponente 81 % 1006 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° prob. 71 % 30 O max 42.2 Ponente 59 % 1006 hPa 6 nubi sparse +21° perc. +20.5° prob. 79 % 32.9 O max 43.1 Ponente 53 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.3° perc. +20.9° 0.15 mm 41.8 OSO max 50.9 Libeccio 55 % 1007 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.6° prob. 49 % 40.2 O max 48.1 Ponente 51 % 1007 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.3° prob. 34 % 38.3 O max 48.6 Ponente 47 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.8° perc. +19.4° 0.37 mm 31.5 O max 39.3 Ponente 62 % 1008 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19° prob. 65 % 16 ONO max 22.4 Maestrale 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:11

