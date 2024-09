Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,0°C e i 22,0°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 24,6 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli moderati, con valori che si aggireranno attorno al 67%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 15,0°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 3,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 67%.

Nella mattina, il sole dominerà il panorama, portando le temperature a salire rapidamente fino a 22,0°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 2%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità crescente, fino a raggiungere i 19,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 19,0°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da 10% a 24%, ma senza portare precipitazioni. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 16,0°C. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 76%, mentre i venti continueranno a soffiare con una certa intensità, mantenendosi attorno ai 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ragusa indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata di sole, presenterà un aumento della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per la sera di Lunedì, quando la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.7° perc. +15° Assenti 2.4 N max 4.8 Tramontana 66 % 1014 hPa 4 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 4.8 NO max 6.4 Maestrale 68 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 7.3 NO max 9 Maestrale 54 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.1° Assenti 15.8 O max 11.3 Ponente 43 % 1012 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 24.5 O max 20.4 Ponente 51 % 1011 hPa 16 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 22.2 O max 23.9 Ponente 61 % 1011 hPa 19 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 17.1 ONO max 29.5 Maestrale 69 % 1011 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 14.4 ONO max 28.5 Maestrale 73 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:03

