Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

Lunedì 23 Settembre a San Giorgio a Cremano si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 24,1°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che si attesteranno intorno ai 23,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con punte del 100% nel pomeriggio, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 19%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 20,3°C alle prime luci dell’alba. La mattina inizierà con un cielo nuvoloso, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la temperatura che salirà fino a 24,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,5 km/h e i 10,4 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’assenza di sole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C, con un cielo che continuerà a rimanere nuvoloso.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giorgio a Cremano indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le probabilità di pioggia rimarranno basse. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi favorevoli le condizioni meteo, mentre chi spera in un ritorno del sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a San Giorgio a Cremano

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° prob. 8 % 5.7 OSO max 4.6 Libeccio 70 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 2 OSO max 2.1 Libeccio 74 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 3.9 ENE max 5.3 Grecale 74 % 1014 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 6.8 S max 7.5 Ostro 62 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° Assenti 9 SO max 8.6 Libeccio 60 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° prob. 15 % 7.6 SO max 7.5 Libeccio 59 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° prob. 18 % 4.7 SO max 6.2 Libeccio 64 % 1012 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 5 % 4.5 S max 7.6 Ostro 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

