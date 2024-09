Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 28 Settembre, Sant’Antimo si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere nella mattina e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 22°C durante il giorno, con un aumento della copertura nuvolosa e venti moderati provenienti da ovest. La notte precedente ha già mostrato condizioni di cielo sereno, ma l’arrivo di un sistema nuvoloso porterà piogge leggere nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 6%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. Con l’avanzare della mattina, le condizioni cambieranno drasticamente: si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 23°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da 96% a 79%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità di circa 28 km/h. Questo cambiamento porterà a un clima più fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno a circa 20°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 60%, e i venti continueranno a soffiare moderatamente. Le condizioni di cielo coperto persisteranno fino a tarda notte, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più serene, mentre le piogge di Sabato rappresenteranno un’eccezione in un contesto di bel tempo che si profila all’orizzonte.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 7.5 SE max 14.5 Scirocco 75 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 8.2 ESE max 14.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 6 poche nuvole +22.1° perc. +22.4° prob. 15 % 8.5 SE max 15.2 Scirocco 77 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.3° perc. +23.7° 0.49 mm 14 OSO max 22.4 Libeccio 79 % 1012 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.5° prob. 72 % 28.1 O max 34.4 Ponente 48 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 27.1 O max 35.1 Ponente 51 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.7° Assenti 19.4 O max 29.9 Ponente 57 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° Assenti 14.3 O max 24.6 Ponente 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:45

