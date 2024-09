Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Somma Vesuviana si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile, con una significativa copertura nuvolosa e piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 17,9°C e i 21,7°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 79%. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con velocità che varieranno tra i 6,6 km/h e i 11,8 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una percentuale che si aggirerà intorno al 35%. La brezza leggera accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista tra le 08:00 e le 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C alle 08:00 e i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 60%. Le probabilità di pioggia saranno elevate, specialmente nelle prime ore della mattina.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere attese fino alle 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C e 20°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e le probabilità di pioggia si attesteranno intorno al 55%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, anche se il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,9°C. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 50%, con brevi schiarite attese verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe influenzare le condizioni atmosferiche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 53 % 6.8 E max 11.9 Levante 61 % 1010 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° prob. 28 % 6.6 ENE max 9.8 Grecale 59 % 1009 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° prob. 35 % 10.9 E max 15.4 Levante 63 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +18.6° perc. +18.1° 0.37 mm 10.6 E max 15.4 Levante 61 % 1011 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.2° prob. 36 % 9.3 E max 15.5 Levante 47 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +20.7° perc. +20.3° 0.16 mm 11.8 E max 16.7 Levante 55 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.53 mm 9.5 ENE max 14.1 Grecale 73 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 50 % 9.6 E max 15.8 Levante 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:03

