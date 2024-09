Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Somma Vesuviana si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo variabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’emergere di un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 24°C durante la giornata.

Nella notte, le previsioni meteo indicano la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 94%. Le temperature si aggireranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con l’avanzare delle ore, la situazione non subirà significativi cambiamenti fino alle prime luci dell’alba, quando le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo che si presenterà più sereno.

Nella mattina, il meteo migliorerà notevolmente. Si prevede un cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 21°C e una diminuzione della copertura nuvolosa al 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-sud est, rendendo l’aria piacevole. A partire dalle 10:00, le temperature toccheranno i 23°C, mantenendo un clima gradevole fino a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con l’eccezione di alcune nubi sparse che potrebbero comparire. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C e 23°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 55%, garantendo un comfort termico accettabile.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a un cielo sereno. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Questo trend positivo permetterà di godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.55 mm 6.8 S max 10.9 Ostro 84 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.36 mm 6.8 S max 10.5 Ostro 86 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.8° perc. +20° prob. 76 % 5.3 SSE max 9 Scirocco 83 % 1013 hPa 9 poche nuvole +22.8° perc. +22.9° prob. 24 % 9.4 SSO max 14.4 Libeccio 65 % 1014 hPa 12 poche nuvole +24.1° perc. +23.9° prob. 20 % 14.8 OSO max 17.4 Libeccio 54 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° prob. 12 % 14.5 OSO max 17.2 Libeccio 59 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 6 % 8.8 OSO max 11.8 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 4 SO max 6.3 Libeccio 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.