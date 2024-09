Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +18,6°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a +22,9°C entro mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre la sera porterà un leggero miglioramento con un ritorno delle nubi sparse.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Torre del Greco vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +20°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 42%, con una leggera brezza da nord. Con il passare delle ore, la temperatura tenderà a scendere, raggiungendo i +18,6°C alle 05:00, mantenendo una copertura nuvolosa che varierà tra il 30% e il 67%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a +22,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 3,7 km/h e i 10,2 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si attesterà attorno al 36%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con un cielo ancora coperto. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 89% e il 94%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,5 km/h alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 37%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93% e il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest a una velocità di circa 10,6 km/h. La temperatura percepita sarà di +21,7°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Domani e dopodomani si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque nella media stagionale. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi nella giornata di Domenica un’ottima occasione per godere delle bellezze di Torre del Greco, nonostante le nuvole.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.2° Assenti 4 N max 8.7 Tramontana 42 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +18.3° Assenti 5.3 NNO max 8 Maestrale 46 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.2° Assenti 3.7 N max 4.6 Tramontana 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 6.1 ONO max 6.6 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.2° Assenti 10.2 O max 9 Ponente 36 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.2° Assenti 12.5 O max 10.6 Ponente 37 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22.3° perc. +21.7° Assenti 10.6 ONO max 12.6 Maestrale 44 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 9.1 ONO max 11.6 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.