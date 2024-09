Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, Vercelli si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una mattinata caratterizzata da nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 13,8°C della notte e i 19,6°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole. Le probabilità di pioggia saranno contenute, con un’assenza di precipitazioni significative.

Durante la notte, Vercelli registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’87%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, e già dalle prime luci dell’alba, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno fino a 12,5°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in aumento, che raggiungeranno i 18,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’84%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 12%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 19,6°C. La situazione meteo non prevede precipitazioni, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 66%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h. Questo clima umido e nuvoloso continuerà a caratterizzare la giornata fino alla sera.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 15,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione all’umidità elevata che potrebbe rendere l’aria più pesante. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento, con possibili schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un ulteriore aumento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.5 mm 4.7 N max 5.2 Tramontana 93 % 1012 hPa 3 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 4 % 5.5 NNO max 5.7 Maestrale 92 % 1013 hPa 6 poche nuvole +13° perc. +12.7° Assenti 5.1 NNO max 5.4 Maestrale 90 % 1014 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 4.2 E max 5.7 Levante 76 % 1014 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 17 % 5.3 ENE max 4.8 Grecale 69 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 32 % 2.4 ENE max 2.9 Grecale 66 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 23 % 2.9 NNO max 3.5 Maestrale 80 % 1013 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 21 % 3.2 NNE max 4.9 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:12

