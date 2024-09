Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominio di piogge e nuvolosità variabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente inferiore a causa del vento.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +18,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 38,6 km/h da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 50,6 km/h. Con l’avanzare delle ore, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a +16,5°C alle 04:00.

La mattina si aprirà con piogge moderate, che continueranno fino a metà giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,6°C alle 06:00, con una leggera diminuzione fino a +17,4°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra i 25 km/h e i 30 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza. L’umidità sarà alta, superando il 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione delle piogge, che si presenteranno come piogge leggere. Le temperature massime raggiungeranno circa +18,1°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 63%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 25 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un ritorno di nubi sparse e la possibilità di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a +16,6°C alle 20:00, con un incremento della probabilità di pioggia fino al 96% alle 19:00. La pressione atmosferica rimarrà stabile, mentre l’umidità si attesterà attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia nel corso dei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe persistere in alcune fasce orarie.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +17.6° prob. 21 % 38.6 O max 50.6 Ponente 53 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +16.9° 0.45 mm 33.8 O max 44.1 Ponente 69 % 1011 hPa 6 pioggia moderata +16.6° perc. +16.3° 1.07 mm 26.3 ONO max 35.9 Maestrale 78 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 1 mm 22.4 ONO max 29.5 Maestrale 73 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +17.4° perc. +17.1° 1.09 mm 23.6 O max 30.5 Ponente 73 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +17.7° perc. +17.2° 0.25 mm 23.7 ONO max 34.3 Maestrale 65 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° prob. 46 % 22.9 ONO max 33.7 Maestrale 66 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.6° perc. +15.9° 0.11 mm 18.6 NO max 30.2 Maestrale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:01

