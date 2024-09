Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vico Equense di Venerdì 13 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con un passaggio da piogge intense a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge moderate e forti, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a una mattina con nubi sparse e temperature che si avvicineranno ai 22°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura percepita. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un ritorno delle piogge leggere, accompagnate da un abbassamento delle temperature.

Durante la notte, Vico Equense vivrà un periodo di forte pioggia, con una temperatura di 20,9°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 41,4 km/h da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 59,1 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 9,66 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le nubi sparse si faranno strada, portando a temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento rimarrà elevata, oscillando tra i 30 e i 42 km/h, ma la probabilità di pioggia diminuirà drasticamente.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con temperature che toccheranno i 22,2°C. Le condizioni di vento rimarranno forti, ma senza precipitazioni significative. Questo periodo di bel tempo favorirà attività all’aperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 50%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le nubi torneranno a coprire il cielo, portando piogge leggere, con temperature che scenderanno intorno ai 20°C. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni evidenziano un alternarsi di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di piogge e schiarite, si prevede un fine settimana con un clima più stabile e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di momenti di bel tempo, mentre le piogge di Venerdì 13 Settembre ricorderanno l’importanza di essere preparati a cambiamenti repentini nel meteo locale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.8° perc. +22.1° 1.47 mm 32.4 SO max 47.4 Libeccio 78 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +20.8° 0.69 mm 34.6 ONO max 44.9 Maestrale 68 % 1007 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° prob. 74 % 34 O max 43.1 Ponente 58 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° prob. 14 % 42.4 OSO max 50.1 Libeccio 52 % 1008 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° prob. 24 % 42.7 O max 50.5 Ponente 50 % 1008 hPa 15 cielo sereno +22° perc. +21.6° prob. 11 % 42.3 O max 52.5 Ponente 50 % 1008 hPa 18 poche nuvole +21.1° perc. +20.6° prob. 22 % 35.9 O max 43.2 Ponente 50 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20° 0.57 mm 19.7 ONO max 25.1 Maestrale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

