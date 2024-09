Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità verso la sera e la possibilità di leggere precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 23,2°C e i 26°C, mentre il vento soffierà con intensità leggera. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa, contribuendo a un clima complessivamente stabile.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 23,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 32%, mentre la velocità del vento varierà tra i 6,3 km/h e i 9,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 49%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 45%. Questo scenario favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Il pomeriggio si prevede altrettanto soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,3°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, e il vento manterrà una velocità moderata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole, attorno al 51%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Sebbene il cielo rimanga prevalentemente sereno, si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 22:00, con accumuli di circa 0,19 mm. Le temperature scenderanno a 23,2°C, mentre l’umidità salirà fino al 69%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vico Equense mostrano un trend di stabilità, con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’arrivo di possibili piogge nella serata di Mercoledì, che potrebbero proseguire anche nei giorni successivi. La situazione meteorologica si manterrà sotto osservazione, con aggiornamenti costanti per garantire una corretta pianificazione delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 9.4 NE max 9.8 Grecale 49 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 7.7 NE max 7.2 Grecale 54 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 6.1 NE max 5.9 Grecale 53 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.5° perc. +25.2° Assenti 3.1 SO max 3.2 Libeccio 43 % 1010 hPa 12 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 12.9 OSO max 10.2 Libeccio 46 % 1010 hPa 15 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 10.9 OSO max 9.6 Libeccio 49 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 8.6 O max 7.8 Ponente 54 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 17 % 7 OSO max 7.6 Libeccio 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:13

