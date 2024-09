Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Volla indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con un progressivo aumento dell’intensità delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che si attesterà intorno ai 26°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a condizioni di pioggia leggera, soprattutto nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 31,7 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 23°C. La mattina inizierà con pioggia leggera, con una temperatura che salirà fino a 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 34% di nuvolosità. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,22 mm. La velocità del vento si manterrà intorno ai 18,6 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a 78%, e le raffiche di vento potranno arrivare fino a 25 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,8 mm entro le ore pomeridiane.

La sera porterà un ulteriore aumento delle piogge, con condizioni di pioggia moderata. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvolosità. Le raffiche di vento saranno più forti, raggiungendo i 31,7 km/h, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 2,81 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Volla nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita attesa per il fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 12 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa e ventosa, con temperature che rimarranno gradevoli ma con un aumento dell’umidità. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare di rimandare i propri programmi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Volla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° Assenti 7.7 OSO max 11.3 Libeccio 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +23° prob. 4 % 6.5 OSO max 10.2 Libeccio 69 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° prob. 8 % 9 OSO max 14.7 Libeccio 67 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +25.1° perc. +25.3° 0.22 mm 18.6 OSO max 23.4 Libeccio 62 % 1010 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 41 % 19.7 OSO max 24.1 Libeccio 54 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24° perc. +24.1° 0.8 mm 17.6 OSO max 23.7 Libeccio 64 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23° perc. +23.1° 0.35 mm 11.2 O max 17.3 Ponente 67 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +21.9° perc. +22.2° 1.42 mm 16.9 SSO max 28.3 Libeccio 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:12

