Meteo Afragola, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Afragola si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente instabile, caratterizzato da piogge e nuvolosità variabile. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con precipitazioni che si protrarranno fino al mattino, per poi lasciare spazio a schiarite e momenti di sole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 23°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’85%. La velocità del vento sarà contenuta, variando tra i 4,9 km/h e i 6,3 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 2,25 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano una persistenza della pioggia, seppur con intensità variabile. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 100% al 61%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la pioggia tenderà a ridursi, con accumuli che non supereranno i 0,27 mm.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,8°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 10,8 km/h, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020 hPa. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. La nuvolosità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 100%. Tuttavia, le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con accumuli assenti. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Afragola indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.22 mm 6.3 NE max 9 Grecale 85 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 2.15 mm 5.9 ESE max 9.3 Scirocco 88 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 1.08 mm 3 SSE max 7.4 Scirocco 86 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +21.7° perc. +21.7° 0.13 mm 6.2 E max 10 Levante 67 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° prob. 58 % 7 E max 12.9 Levante 56 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 54 % 10.4 NE max 16.7 Grecale 59 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° prob. 39 % 10.2 NE max 20.4 Grecale 72 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 5 % 10.8 NE max 19.5 Grecale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:10

