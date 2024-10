Meteo Arzano, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Arzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la pioggia si presenterà in modo moderato, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registreranno venti provenienti da sud-sud ovest con una velocità di circa 12,2 km/h. Con l’avanzare delle ore, le precipitazioni aumenteranno di intensità, portando a un accumulo significativo di pioggia.

Nel corso della mattina, le condizioni non miglioreranno. La pioggia continuerà a cadere, con momenti di forte intensità, specialmente attorno alle 12:00, quando si prevederà un picco di 4,53 mm di pioggia. Le temperature si manterranno tra i 18,1°C e i 19,1°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%. I venti si presenteranno moderati, con direzioni variabili, ma generalmente orientati verso nord-nord ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a stabilizzarsi, ma le piogge non cesseranno del tutto. Si assisterà a un passaggio da pioggia moderata a leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà fissa al 100%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

La sera porterà un ulteriore assestamento delle condizioni meteo. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma le piogge si faranno rarefatte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. I venti saranno leggeri, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arzano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento graduale. Domenica si attenderanno condizioni più stabili, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.5° perc. +19.8° 1.83 mm 12.2 SSO max 19.8 Libeccio 86 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.7° 1.52 mm 5.2 NNO max 7.8 Maestrale 90 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.19 mm 3.1 N max 4.3 Tramontana 86 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.72 mm 7.2 NNO max 11.2 Maestrale 85 % 1013 hPa 12 forte pioggia +18.3° perc. +18.5° 4.53 mm 7.6 SSO max 11.9 Libeccio 91 % 1012 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° prob. 78 % 2 NNO max 3.5 Maestrale 79 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 74 % 5.4 NNE max 6.5 Grecale 83 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 9 % 5 NNE max 5.7 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:12

