Meteo Bacoli, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Bacoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole, mentre dalla mattina in poi si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà attorno ai 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 8,2 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 63%, garantendo un comfort climatico.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% entro le 07:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 21°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno raggiungere i 6,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 11,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta nonostante la nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica inizierà a migliorare, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 20,7°C, con una velocità del vento che rimarrà costante. L’umidità si attesterà attorno al 68%, garantendo un clima ancora gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli indicano una giornata nuvolosa ma mite, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.5° perc. +20.2° Assenti 6.7 N max 7 Tramontana 63 % 1024 hPa 4 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 5.9 NE max 6.4 Grecale 66 % 1023 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 5.9 ENE max 6.3 Grecale 68 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 2.3 SE max 3.3 Scirocco 65 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 6 O max 5.3 Ponente 65 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 11.8 ONO max 11.9 Maestrale 69 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 9.9 NO max 10 Maestrale 68 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 6.5 NNO max 6.1 Maestrale 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.