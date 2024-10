Meteo Bacoli, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bacoli per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio e una sera prevalentemente nuvolosi, con possibilità di piogge leggere. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso la sera.

Nella notte, Bacoli avrà cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 40%, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di 1,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 2%. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 64%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente, con l’arrivo di cieli coperti al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C, e il vento continuerà a soffiare da Sud, con intensità che potrà raggiungere i 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, arrivando fino al 70%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e la possibilità di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno deboli, con valori di circa 0,43 mm di pioggia. Il vento si manterrà vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. La giornata di Mercoledì 2 Ottobre si presenterà quindi come un mix di sole e nuvole, con un finale di giornata che potrebbe riservare qualche sorpresa in termini di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 1.5 SSO max 3.3 Libeccio 68 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 3.3 SSE max 5.1 Scirocco 68 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° Assenti 8.4 SSE max 9.5 Scirocco 70 % 1012 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 12.8 SSE max 13.4 Scirocco 66 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.2° perc. +22.1° Assenti 15.4 S max 16.8 Ostro 64 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 15.8 S max 17.2 Ostro 70 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 17.8 SSE max 20.2 Scirocco 71 % 1010 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 7 % 23 SE max 25.8 Scirocco 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:39

