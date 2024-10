Meteo Cagliari, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Cagliari si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Le previsioni meteo indicano un cielo che si manterrà per lo più sereno durante tutto il giorno, con un incremento della copertura nuvolosa nelle prime ore della notte. Le temperature si attesteranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con un cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno a 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno all’1%, e la velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest a circa 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno la luminosità del cielo. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,4 km/h nel pomeriggio, sempre con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno a 22,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo così un clima secco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetteranno variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno quindi godere di un inizio di ottobre all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.6° perc. +15.4° Assenti 7 NNO max 7.6 Maestrale 83 % 1014 hPa 4 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 6.4 NNO max 7 Maestrale 85 % 1014 hPa 7 poche nuvole +17.3° perc. +17.1° Assenti 5.8 NNO max 5.9 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 poche nuvole +21.7° perc. +21.4° Assenti 2.6 SSO max 6.9 Libeccio 55 % 1015 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 14.4 SSE max 13.4 Scirocco 56 % 1013 hPa 16 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 15.2 SSE max 16.3 Scirocco 63 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° Assenti 8.4 S max 12.1 Ostro 72 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 7.9 SSE max 9.8 Scirocco 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:53

