Meteo Caivano, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Caivano di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,9°C e i 23,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente umida, ma comunque confortevole.

Durante la notte, Caivano si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 75%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 08:00 e i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 3,8 km/h a 7,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 48%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 21,5°C e i 23,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con una velocità che potrà raggiungere i 11,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 55%, rendendo l’atmosfera ancora piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,5°C. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi sotto i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre lunedì potrebbe portare qualche pioggia leggera. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.2 NE max 4.2 Grecale 74 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 4.5 NE max 4.8 Grecale 76 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 4 NE max 5.3 Grecale 75 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 1.4 S max 3.4 Ostro 57 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.5° perc. +23.1° Assenti 7.7 SO max 6 Libeccio 48 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 11.4 SO max 8.5 Libeccio 51 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 6.4 O max 8 Ponente 60 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 2.4 ONO max 3.1 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

