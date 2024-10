Meteo Caivano, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni si presenteranno in diverse intensità durante la giornata. Analizzando i dati, si prevede che la temperatura oscillerà tra i 19°C e i 23,4°C, mentre l’umidità si manterrà alta, raggiungendo picchi del 86%.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 22,9°C. Le prime ore del giorno vedranno l’arrivo di piogge leggere, con una velocità del vento che varierà tra i 0,8 km/h e i 4,2 km/h. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1017 hPa, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 59%.

Durante la mattina, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente, con piogge che diventeranno moderate e forti. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno raggiungere i 4,1 mm entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’88%.

Nel pomeriggio, si prevede una lieve attenuazione delle piogge, che continueranno a manifestarsi in forma leggera. La temperatura potrà salire fino a 23,4°C, ma il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,9 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno intorno al 19%, con accumuli minimi.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, che si presenteranno nuovamente in forma leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata, con valori che toccheranno il 78%. Le precipitazioni si presenteranno con accumuli che potranno arrivare fino a 1,94 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita per il fine settimana. Tuttavia, per Venerdì 18 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia e di mantenere un atteggiamento prudente, soprattutto per chi dovrà spostarsi. La situazione meteo potrebbe stabilizzarsi nei giorni successivi, portando a un clima più sereno e temperato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 1.4 ONO max 8.6 Maestrale 54 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 32 % 3.5 ESE max 8.6 Scirocco 57 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +19.3° perc. +19.4° 2.46 mm 8.2 N max 14.1 Tramontana 82 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20.7° perc. +20.9° 0.2 mm 6.5 SE max 12.7 Scirocco 77 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +23.3° perc. +23.4° 0.47 mm 9.1 S max 16 Ostro 64 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +23° prob. 1 % 9.4 S max 13.5 Ostro 69 % 1015 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +22° prob. 25 % 3 SE max 7.7 Scirocco 74 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.94 mm 6 SSE max 11.7 Scirocco 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:13

