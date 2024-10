Meteo Caivano, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano di Venerdì 4 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli parzialmente nuvolosi. Durante la notte, si registreranno 19,9°C con pioggia leggera, mentre nelle ore successive la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con una percentuale che varierà dal 100% iniziale fino a scendere al 30% nelle prime ore del mattino. La velocità del vento si attesterà intorno ai 17,9 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le nuvole sparse accompagneranno la giornata, con temperature che saliranno fino a 21,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 50% e il 60%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 22,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 9% nelle ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo più sereno. La brezza vivace accompagnerà le ore pomeridiane, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 21 km/h. L’umidità continuerà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza portare precipitazioni. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi su valori più leggeri, attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da nuvole e temperature miti, il weekend si preannuncia più stabile, con cieli sereni e temperature in aumento. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.17 mm 17.9 OSO max 31 Libeccio 78 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° prob. 26 % 19.6 OSO max 30.9 Libeccio 72 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19° prob. 36 % 16.2 O max 28.5 Ponente 59 % 1009 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 9 % 18.8 OSO max 25.1 Libeccio 52 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° prob. 24 % 22.5 OSO max 27.3 Libeccio 50 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21° prob. 24 % 21.1 OSO max 27.1 Libeccio 47 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° prob. 20 % 13.2 OSO max 20.6 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° prob. 4 % 6.3 SSO max 13.9 Libeccio 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:35

